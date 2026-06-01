Yurt genelindeki heyelan, sel ve taşkınlara müdahalede 13 bin 342 personel görev aldı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yurt genelinde meydana gelen heyelan, sel, su baskını ve taşkınlarla mücadelede 13 bin 342 personel ile 5 bin 656 araç ve iş makinesinin görev aldığını bildirdi.

AFAD'ın NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, meteorolojik olayların afet ve acil durumlara dönüşmesini engellemeye yönelik risk azaltma, hazırlık, önlem alma ve müdahale çalışmalarının Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında, meydana gelen afetlerden sonra hayatı normale döndürme çalışmalarının ise Türkiye Afet Sonrası İyileştirme Planı (TASİP) çerçevesinde ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla koordinasyon ve işbirliği içinde yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, yurt genelinde 21-31 Mayıs'ta aşırı yağışlardan kaynaklı Tokat, Trabzon, Osmaniye, Giresun, Hatay, Gümüşhane, Niğde, Erzurum ve Afyonkarahisar başta olmak üzere çeşitli illerde 110 heyelan ve kaya düşmesi olayının meydana geldiği, bu olaylardan 67 konut ile 1 ahırın etkilendiğine işaret edilerek, 21-30 Mayıs'ta da Hatay, Tokat, Amasya, Nevşehir, Ordu, Çorum, Konya, Ankara, Eskişehir, Karabük, Adıyaman, Kırşehir, Bursa, Erzurum, Artvin, Çankırı, Kütahya, Bolu, Aksaray, Edirne, Osmaniye, Giresun, Rize ve Bilecik'te sel, su baskını ve taşkınların meydana geldiği kaydedildi.

Meydana gelen olaylarda AFAD, emniyet, jandarma, 112 Acil Sağlık, itfaiye, karayolları, İl Özel İdareleri, Devlet Su İşleri ve belediye ekiplerinden oluşan 13 bin 342 personel ile 5 bin 656 araç ve iş makinesinin görev yaptığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sel, su baskını ve taşkından etkilenen ev ve iş yerlerindeki temizlik çalışmalarına ilgili kurumlarımızın ekipleri ve AFAD Gönüllülerimiz tarafından destek sağlanmaktadır. Olumsuz hava olaylarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunar, Kurban Bayramı süresince meydana gelmesi muhtemel afet ve acil durumlar ile olası ulaşım kazaları ve mahsur kalmalara yönelik vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, oluşabilecek acil durumlara karşı hızlı, etkin müdahaleyi gerçekleştirmek amacıyla teyakkuz halinde bulunan, görev yapan tüm ekiplerimize ve kurumlarımıza teşekkür ederiz."