Af Örgütü, Nijerya'da askeri gözaltı kampında 150 kişinin öldüğünü iddia etti

Örgütten yapılan yazılı açıklamada, Kwara eyaletinde askeri kontrol altındaki bir gözaltı tesisinde, aralarında çocukların da bulunduğu 150 kişinin yaşamını yitirdiği iddia edildi.

Nijeryalı yetkililere acil ve bağımsız soruşturma başlatmaları çağrısında bulunulan açıklamada, Kwara eyaletinin bazı bölgelerinde yaşanan şiddet olaylarından kaçan yaklaşık 1500 Fulani'nin kampa yerleştirildiği belirtildi.

Kampta tutulanların aşırı kalabalık ve sağlıksız koşullara maruz bırakıldığı aktarılan açıklamada, kampta gıda, sağlık hizmetleri ve hareket özgürlüğüne sınırlı erişim nedeniyle yaygın yetersiz beslenme ve hastalıkların görüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, Nijerya makamlarından hızlı, kapsamlı, bağımsız, tarafsız, şeffaf ve etkili bir soruşturma yürütülmesi, mağdurlar ile aileleri için adalet ve telafi sağlanması istendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen örgütün Nijerya Direktörü Isa Sanusi, bu kişilerin hem silahlı gruplar hem de ordunun baskısına maruz kaldığını savunarak, "Koruma görmek yerine kişisel özgürlük, geçim kaynakları, hareket serbestisi, eğitim ve sağlık haklarından mahrum bırakılıyorlar." ifadesini kullandı.