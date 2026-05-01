AESOB Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı

Güncelleme:
Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin (AESOB) 21. Olağan Genel Kurulu'nda yapılan seçimde mevcut Başkan Adlıhan Dere, yeniden başkanlığa seçildi.

Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurulda, mevcut başkan Adlıhan Dere ile Mehmet Ali Alkan yarıştı.

Genel kurula, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Genel Başkanı Bendevi Palandöken, milletvekilleri, siyasi parti il başkanları ile çok sayıda davetli katıldı.

Oy verme işleminin ardından yapılan sayımda, Adlıhan Dere 358 oyla yeniden başkanlığa seçilirken, Mehmet Ali Alkan 272 oyda kaldı.

Sonuçların kesinleşmesinin ardından konuşan Dere, seçim sürecinin bir hizmet yarışı olduğunu belirterek, "Seçimler başta esnaf ve sanatkarımıza, oda başkanlarımıza, odalarımıza, yönetim kurulu üyelerimize hayırlı uğurlu olsun. Biz hiçbir zaman ayrışmadık, ayrışmayacağız. Herkesi kucaklamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ertuğrul Gün
