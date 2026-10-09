AES, proje okulu görevlendirme davasında Konya BİM'in iptalini duyurdu

(ANKARA) - Anadolu Eğitim Sendikası (AES), proje okullarındaki yeniden görevlendirme süreçlerinde bir üyeleri adına açtıkları davada Konya Bölge İdare Mahkemesi'nin işlemi iptal ettiğini duyurdu.

Sendikadan yapılan açıklamada, Niğde'de görev yapan sendika üyesi adına açılan davada, Konya Bölge İdare Mahkemesi'nin dava konusu işlemin hukuka uygun olmadığına hükmederek iptal kararı verdiği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Verilen bu karar, proje okullarındaki görevlendirme ve yeniden görevlendirme süreçlerinde idarenin takdir yetkisinin sınırsız olmadığını; işlemlerin objektif, denetlenebilir ve hukuka uygun ölçütlere dayanması gerektiğini bir kez daha ortaya koymuştur.

Öğretmenlerin yıllar boyunca oluşturduğu mesleki birikim, ortaya koyduğu emek ve eğitim kurumlarına yaptığı katkı; belirsiz, herhangi bir kritere dayanmayan tamamen keyfi değerlendirmelere bırakılamaz. Öğretmenlerimizin emeği kimsenin iki dudağı arasında harcanamaz. Eğitim çalışanlarının görev ve kariyer süreçlerinde liyakat, eşitlik, şeffaflık ve hukuki güvenlik temel ilkeler olmalıdır.

Anadolu Eğitim Sendikası olarak biz, üyelerimizin haklarını yalnızca söylemle değil, gerektiğinde yargı yoluyla da sonuna kadar savunuyoruz. Niğde'de görev yapan üyelerimiz için yürüttüğümüz bu hukuki mücadelede alınan karar, hak arama irademizin ve sendikal mücadelenin somut bir sonucudur."

Kaynak: ANKA