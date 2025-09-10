Haberler

Adrasan Plajı'nda Çevre Temizliği Etkinliği Düzenlendi

Adrasan Plajı'nda Çevre Temizliği Etkinliği Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kumluca'daki Adrasan Plajı'nda düzenlenen çevre temizliği etkinliğine Kumluca Kaymakamı, Belediye Başkanı ve çevre gönüllüleri katıldı. Etkinlikte, çevre bilincinin artırılması ve temiz bir çevrenin önemi vurgulandı.

Kumluca'daki Adrasan Plajı'nda çevre temizliği etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, Adrasan Mahalle Muhtarı Birol Atalay, Adrasan Gelişim Derneği Başkanı Serkan Konuralp, belediye personeli, çevre gönüllüleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Avcıoğlu, burada yaptığı konuşmada, insanlarda çevre bilinci oluşturmak ve yaşadıkları yeri temiz tutmak amacıyla böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirtti.

Gelecek nesillere bırakılacak en güzel mirasın temiz bir çevre olduğunu ifade eden Avcıoğlu, "Çevremize, doğamıza ve yaşam alanlarımıza sahip çıkmak, bu güzellikleri korumak ve gelecek nesillerimize en iyi şekilde aktarmak en önemli görevimiz." dedi.

Muhtar Atalay da etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Adrasan Plajı'ndaki çöpler toplanarak belediye görevlilerine teslim edildi.

Kaynak: AA / Mehmet Çakmak - Güncel
Takma dişlerini camide unuttu, cemaat şaşkına döndü

En olmayacak şeyi camide unuttu, cemaat şaşkına döndü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Annesi ve üvey kardeşini öldüren genç: Onu daha çok seviyordu

Annesi ve üvey kardeşini öldürdü, ifadesi kan donduruyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.