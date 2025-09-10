Kumluca'daki Adrasan Plajı'nda çevre temizliği etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, Adrasan Mahalle Muhtarı Birol Atalay, Adrasan Gelişim Derneği Başkanı Serkan Konuralp, belediye personeli, çevre gönüllüleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Avcıoğlu, burada yaptığı konuşmada, insanlarda çevre bilinci oluşturmak ve yaşadıkları yeri temiz tutmak amacıyla böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirtti.

Gelecek nesillere bırakılacak en güzel mirasın temiz bir çevre olduğunu ifade eden Avcıoğlu, "Çevremize, doğamıza ve yaşam alanlarımıza sahip çıkmak, bu güzellikleri korumak ve gelecek nesillerimize en iyi şekilde aktarmak en önemli görevimiz." dedi.

Muhtar Atalay da etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Adrasan Plajı'ndaki çöpler toplanarak belediye görevlilerine teslim edildi.