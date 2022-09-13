ADNAN OKTAR'IN AVUKATI MAHKEME SALONUNDAN ÇIKARTILDI

Adnan Oktar'ın avukatı Serhat Sinan Kocaoğlu, "Beni bu salondan yaka paça çıkaracak adam annesinin karnından doğmadı."

Mahkeme başkanı Mahmut Başbuğ, "Doğdu. Jandarma gerekeni yap."

Mikail BIYIKLI / İSTANBUL,- ADNAN Oktar Suç Örgütüne yönelik hükmün İstinaf Mahkemesi tarafından usulen bozulmasının ardından yeniden görülen davanın altıncı gününde Oktar'ın avukatı Serhat Sinan Kocaoğlu mahkeme başkanı tarafından salondan çıkartıldı.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Marmara Ceza ve İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan ilk duruşmaya Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu tutuklu sanıklar getirildi. Salonda bazı tutuksuz sanıklar ve sanık avukatları da hazır bulundu. Duruşmayı çok sayıda izleyici de takip etti.

OKTAR'IN AVUKATI JANDARMA EŞLİĞİNDE SALONDAN ÇIKARILDI

Mahkeme başkanı sanıklara süre kısıtlamasında bulunulmadığını belirterek diğer sanığın savunmasına geçti. O sırada Oktar'ın avukatı Serhat Sinan Kocaoğlu mahkeme başkanının uyarılarına rağmen konuşmaya devam etti. Başkan Jandarma ekiplerine avukatın salondan çıkarılması talimatını verdi. Sanık avukatları bir süre bu duruma tepki göstererek avukat Kocaoğlu'nun dışarı çıkarılmasına engel olmaya çalıştı. Başkan "Jandarma beni duymuyor mu? Yaka paça tutup dışarı atın" dedi. Bunun üzerine Kocaoğlu, "Beni bu salondan yaka paça çıkaracak adam annesin karnından doğmadı' diyerek karşılık verdi. Mahkeme başkanı, "Doğdu. Jandarma gerekeni yap" ifadelerini kullandı. Bir süre sonra Adnan Oktar'ın avukatı Serhat Sinan Kocaoğlu Jandarma ekipleri eşliğinde salondan çıkarıldı. Duruşma diğer sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.