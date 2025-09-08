Adnan Keskin: CHP'ye Yapılan Hukuk Dışı Müdahale kabul edilemez

(ANKARA) - Eski CHP Genel Sekreteri Adnan Keskin, "İstanbul İl Başkanlığımızın polis ablukası altına alınması asla kabul edilemez. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yapılan bu hukuk dışı müdahale, doğrudan halkın iradesine yönelik bir saldırıdır" dedi.

Keskin, İstanbul Valiliğinin, altı ilçede aldığı toplantı yasağı ve ardından polisin CHP İstanbul İl Başkanlığını abluka altına almasına ilişkin açıklama yaptı. Keskin yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

"İstanbul İl Başkanlığımızın polis ablukası altına alınması asla kabul edilemez. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yapılan bu hukuk dışı müdahale, doğrudan halkın iradesine yönelik bir saldırıdır.

"CHP teslim alınamaz"

Bu ülkenin en köklü partisinin kapısına polis yığarak, örgüt iradesini gasbetmeye kalkışanlar şunu bilsinler. CHP teslim alınamaz. Partimizi kayyumlarla, baskılarla, kumpaslarla susturabileceğini sananlar tarih boyunca defalarca yanıldılar, yine yanılıyorlar.

"Halkın partisi, halkın gücüyle dimdik ayakta kalacaktır"

Buradan açıkça söylüyorum; Bu alçak girişimler, ne İstanbul örgütümüzün iradesini ne de partimizin onurlu mücadelesini zayıflatacaktır. Halkın partisi, halkın gücüyle dimdik ayakta kalacaktır.

Herkes bilsin ki; Cumhuriyet Halk Partisi, kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda, demokrasi ve özgürlük için bedel ödemekten asla geri durmayacaktır. Biz buradayız, dimdik ayaktayız ve asla geri adım atmayacağız"