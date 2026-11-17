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ABD'de 2019'da cezaevinde ölü bulunan Jeffrey Epstein'in otopsi raporunu inceleyen adli tıp uzmanı Prof. Dr. Michael Freeman, Epstein'in intihar etmediğini, boğularak öldürüldüğünü öne sürdü.

BBC'ye konuşan adli tıp uzmanı Freeman, Epstein'in kardeşi Mark Epstein tarafından kendisine verilen otopsi raporu ve fotoğrafları yaklaşık bir yıl boyunca incelediğini söyledi.

Freeman, incelemelerinin ardından Epstein'in ölümünün intihar değil, cinayet olduğu sonucuna vardığını belirtti.

Epstein'in boynundaki izin, asılma sonucu oluşan tipik izlerle uyuşmadığını savunan Freeman, boynunda derin ve düzensiz izler bulunduğuna dikkati çekti.

Freeman, Epstein'in sol omzunda ciddi bir kanama ve yüzünde darbe almış olabileceğine işaret eden yaralanmalar tespit ettiğini aktardı.

Epstein'in muhtemelen arkadan "ip benzeri bir cisim" ile boğulduğunu, ardından aynı cismi kullanarak cesedinin ranzaya asıldığını ileri süren Freeman, Epstein'in boynundaki tırnak izlerinin de boğulma esnasında kendisini kurtarmaya çalışırken olabileceğini iddia etti.

Freeman, "Yaralanmalar ile cesedin bulunduğu durum birbiriyle örtüşmüyor. Geriye tek bir açıklama kalıyor o da ölümün cinayet sonucu gerçekleştiği." dedi.

Öte yandan, 2019'da otopsiyi yapan adli tıp uzmanı, Epstein'in yaralanmalarının intiharla uyumlu olduğu ve cinayete işaret eden savunma yaralarının bulunmadığı sonucuna varmıştı.

Jeffrey Epstein olayı

18 yaşın altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA