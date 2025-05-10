Adli Tıp Kurumu'na Atamalar Resmi Gazete'de Yayımlandı

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de, Adli Tıp Kurumu'nda çeşitli ihtisas kurullarına yönelik atama ve görevlendirmeler gerçekleştirildi.

3 ve 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri uyarınca yapılan atamalara göre: Adli Tıp Altıncı İhtisas Kurulu Başkanlığına Uzm. Dr. Hasan Ağrıtmiş, Adli Tıp Birinci İhtisas Kurulu Tıbbi Patoloji Üyeliğine Doç. Dr. Ferah Karayel, Adli Tıp Dokuzuncu İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine ise Uzm. Dr. Ebubekir Çetin atandı.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 3 ve 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri gereğince görevlendirilen isimler şöyle: Adli Tıp Birinci İhtisas Kurulu Başkanlığına İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Uzun, Adli Tıp Beşinci İhtisas Kurulu Başkanlığına aynı üniversiteden Prof. Dr. Faruk Aşıcıoğlu, Adli Tıp Yedinci İhtisas Kurulu Nöroloji Üyeliğine İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nden Doç. Dr. Ahmet Yıldırım, Adli Tıp Birinci İhtisas Kurulu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Üyeliğine Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden Prof. Dr. Adem Karbuz, Adli Tıp Sekizinci İhtisas Kurulu Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Üyeliğine ise İstanbul Medipol Üniversitesi'nden Prof. Dr. Bahri Teker görevlendirildi.

Bakan Tunç: Kıymetli hocalarımızı tebrik ediyor, görevlerinde üstün muvaffakiyetler diliyorum

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, atamalara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Atamaların hayırlı olması temennisinde bulunan Bakan Tunç, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Adli Tıp Kurumumuzun İhtisas Kurulu Başkanlıklarına ve Üyeliklerine yapılan atamaların hayırlı olmasını temenni ediyorum. Adaletin tecellisi yolunda hakikatin ortaya çıkarılması için çok önemli bir görevi yerine getirecek olan kıymetli hocalarımızı tebrik ediyor, görevlerinde üstün muvaffakiyetler diliyorum." ifadelerini kullandı.