Adıyaman ve Kilis'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Adıyaman ve Kilis'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Adıyaman ve Kilis'te aniden bastıran sağanak yağışlar sonucu su birikintileri oluştu. Araçlar suda mahsur kaldı, ulaşımda aksaklıklar meydana geldi.

Adıyaman ve Kilis'te aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak nedeniyle su taşkınları yaşandı.

3'üncü çevre yolunda su birikintileri oluştu, bazı araçlar suda mahsur kaldı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kilis

Kilis'te etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri ulaşımda aksamalara yol açtı.

Sağanak nedeniyle Necmettin Erbakan ve Yavuz Sultan Selim mahallelerinde su birikintileri oluştu, bazı araçlar suda güçlükle ilerledi.

Belediye ve itfaiye ekipleri, yollarda biriken suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan
Mustafa Türkay Sonel, hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etmiş

Hiçbir şey olmamış gibi hayatını yaşamış, lüks tatillerde eğlenmiş
Firari şüphelinin ağabeyiyle yapılan görüşme dosyada! 'Hamile kaldı, ben de kafasına sıktım'

Gülistan Doku'nun nasıl öldürüldüğünün itirafı geldi
Beşiktaş'tan Afrika çıkarması: 3 yeni yetenek antrenmanlara başladı

Türkiye'ye tek amaç için geldiler! İleride adlarını sıkça duyabiliriz
Gülistan Doku dosyasında çarpıcı detay! Eski vali alnından öpmüş

Firarinin abisinin anlattığı dikkat çekici: Vali, alnından öpmüş
Kardeşinin katilini cezaevinden çıktıktan 1 hafta sonra öldürdü

Cezaevinden çıktı, bir hafta sonra mezara girdi
Firari şüphelinin ağabeyiyle yapılan görüşme dosyada! 'Hamile kaldı, ben de kafasına sıktım'

Gülistan Doku'nun nasıl öldürüldüğünün itirafı geldi
Gençlerbirliği taraftarından Volkan Demirel'e istifa çağrısı

Tribünler aynı sesle inledi!
Sinop'a yepyeni bir stat: Açılış töreni gerçekleştirildi

O şehrimize yepyeni bir stat