Adıyaman Valisi Varol, gazetecilerle buluştu

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya gelen Adıyaman Valisi Osman Varol, ilin yeniden ayağa kalkması için basının önemine vurgu yaptı ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Adıyaman Valisi Osman Varol, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentteki bir otelde düzenlenen basın toplantısında gazetecilerle buluşan Varol, ilde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Depremlerde ağır hasar alan ilin yeniden ayağıya kalkması için basının önemine vurgu yapan Vali Varol, güzel projelerde beraber yer alacaklarının vurgusunu yaptı.

