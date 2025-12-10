Adıyaman Valisi Varol'dan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajı

Adıyaman Valisi Osman Varol, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Varol mesajında, insan haklarının bireylerin doğuştan sahip olduğu temel hak ve özgürlüklerin bütünü olduğunu belirtti.

İnsanlık tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabulünün 77'inci yıl dönümünü idrak edildiğini belirten Varol, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti, geçmişten bugüne demokrasi, insan hakları, şeffaflık, kadın-erkek eşitliği gibi ortak değerlerin güçlendirilmesi, ırkçılık, ayrımcılık, hoşgörüsüzlük ve aşırılıkla mücadele edilmesi konusunda kararlı duruşunu sürdürmektedir. Temel hak ve özgürlüklerin korunması ve yurtta, dünyada barışın tesis edilmesi için çalışmalarına azimle devam etmektedir. Valilik olarak bizler de vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlarken, temel hak ve özgürlüklerini güven içinde kullanabilecekleri bir ortam oluşturmaya büyük önem veriyoruz. Bu vesileyle 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nü kutluyor, bu anlamlı günün tüm insanlığa barış, huzur ve adalet getirmesini diliyorum."