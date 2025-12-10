Haberler

Adıyaman Valisi Varol'dan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman Valisi Osman Varol, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, insan haklarının önemi üzerinde durarak, Türkiye'nin bu alandaki kararlılığını vurguladı.

Adıyaman Valisi Osman Varol, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Varol mesajında, insan haklarının bireylerin doğuştan sahip olduğu temel hak ve özgürlüklerin bütünü olduğunu belirtti.

İnsanlık tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabulünün 77'inci yıl dönümünü idrak edildiğini belirten Varol, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti, geçmişten bugüne demokrasi, insan hakları, şeffaflık, kadın-erkek eşitliği gibi ortak değerlerin güçlendirilmesi, ırkçılık, ayrımcılık, hoşgörüsüzlük ve aşırılıkla mücadele edilmesi konusunda kararlı duruşunu sürdürmektedir. Temel hak ve özgürlüklerin korunması ve yurtta, dünyada barışın tesis edilmesi için çalışmalarına azimle devam etmektedir. Valilik olarak bizler de vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlarken, temel hak ve özgürlüklerini güven içinde kullanabilecekleri bir ortam oluşturmaya büyük önem veriyoruz. Bu vesileyle 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nü kutluyor, bu anlamlı günün tüm insanlığa barış, huzur ve adalet getirmesini diliyorum."

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
Kimya fabrikasında yangın! Patlama sesleri duyuluyor, dumanlar şehri kapladı

Kimya fabrikasında büyük yangın! Patlama sesleri art arda geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hemcinsini Kadıköy'in ortasında yakan kadının mesleği şaşırttı! İfadede vahim uyuşturucu iddiası

Hemcinsini Kadıköy'in ortasında yakan kadının mesleği şaşırttı
9 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki çocuğun kolunu kırarak intikam aldı

9 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki arkadaşından böyle "intikam" aldı
Ferit Kaya hayranlarıyla fotoğraf çektirirken eşinin bakışları dikkat çekti

Bir diziyle ünlenen kocasının etrafını kadınlar sarınca kalakaldı
'Hıdır baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı

'Hıdır Baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı
Hemcinsini Kadıköy'in ortasında yakan kadının mesleği şaşırttı! İfadede vahim uyuşturucu iddiası

Hemcinsini Kadıköy'in ortasında yakan kadının mesleği şaşırttı
İşe her gün 40 dakika erken geldiği için kovuldu

İşe her gün 40 dakika erken gelmesi başına bela açtı
Nihat Kahveci'den Galatasaray hakkında olay iddia

Nihat Kahveci'den Galatasaray hakkında olay iddia
Ece Sükan'dan derin dekolte: Kapatmasa daha iyi olurmuş

İddialı dekoltesiyle geceye damga vurdu! Yorumlar bomba
Türk futbolunun bittiğinin özeti! Tutuklanan kalecinin şok eden mesajları: Kg oyna ben yerim

Tutuklanan kalecinin şok eden mesajları: Kg oyna ben yerim
Tarih netleşti! TOKİ, 37 ildeki 252 arsayı satışa çıkarıyor

Tarih netleşti! İstanbul dahil 37 ildeki yüzlerce arsa satışa çıkıyor
Güpegündüz ev sahibini kalbinden vurarak öldürdü

Güpegündüz ev sahibini kalbinden vurarak öldürdü
Bedelli askerlik ücretine rekor zam geliyor! Yeni ücret belli oldu

Bedelli askerliğe rekor zam! Yeni ücret belli oldu
Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi

Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi
title