Adıyaman kutsal topraklara giden ilk hacı kafilesi kente döndü

Kutsal topraklarda hac vazifelerini yerine getiren 90 kişilik ilk hacı kafilesi, Medine'den Adıyaman'a geldi. Hacılar, Adıyaman Havalimanı'nda yakınları tarafından karşılandı. Burada gerçekleşen buluşmada duygu dolu anlar yaşandı. Pasaport ve bagaj işlemlerini tamamlayan hacılar, sevdikleriyle kucaklaştı.