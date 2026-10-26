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Adıyaman'da hırsız lösemili çocukların kumbarasını da boşalttı! O anlar kamerada

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Adıyaman'da hırsız lösemili çocukların kumbarasını da boşalttı! O anlar kamerada
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde gece saatlerinde bir iş yerine giren hırsız, kasadaki yaklaşık 35 bin TL'nin yanı sıra lösemili çocuklar için konulan 2 kumbaradaki paraları da alıp gitti. Sabah kapıyı açık bulan iş yeri sahibi Haci Aktanbaş durumu polise bildirdi. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansırken, polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, bir kişinin girdiği iş yerinden yaklaşık 35 bin TL ile lösemili çocuklar için konulan 2 kumbaradaki paraları çaldığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

SABAH KAPIYI AÇIK BULDU

Olay, gece saatlerinde, Atatürk Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Sabah iş yerine gelen Haci Aktanbaş, kapının açık olduğunu fark etti. Aktanbaş, etrafın dağınık ve kasadaki paraların yerinde olmadığını fark edince, durumu emniyete bildirdi.

LÖSEMİLİ ÇOCUKLARIN KUMBARALARI DA BOŞALTILDI

Adrese sevk edilen ekipler, iş yeri ve çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Aktanbaş, iş yerinde yaklaşık 35 bin TL ve lösemili çocuklar için tutulan 2 kumbaranın da boşaltıldığını ifade etti. Kamera görüntülerini alan polis ekipleri hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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