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Adıyaman Kahta'da iki otomobil çarpıştı, kazada 1 kişi yaralandı

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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde gece saatlerinde Kahta-Siverek yolu Narince Kavşağı'nda iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kahta- Siverek yolu üzeri Narince Kavşağı'nda meydana geldi. Hasan E.'nin kullandığı 16 AHU 543 plakalı otomobil ile Muhammed Mustafa T.'nin idaresindeki 02 FD 608 plakalı otomobil, çarpıştı. Kazada sürücülerden Muhammed Mustafa T. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Şevket BOZKURT-ADIYAMAN-DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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