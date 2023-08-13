Adıyaman'ın Besni ilçesinde traktör kazası: 1 kişi hayatını kaybetti
Güncel Haberler
Besni ilçesine bağlı Suvarlı Beldesi Cumhuriyet Mahallesinde meydana gelen traktör kazasında sürücü Mitat Şahin hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktörün takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesine bağlı Suvarlı Beldesi Cumhuriyet Mahallesinde Mitat Şahin (75), idaresindeki 06 MKT 27 plakalı traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Meydana gelen kazada sürücü Mitat Şahin kaza yerinde hayatını kaybetti. Şahin'in cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından ambulansla Besni Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel