Adıyaman Havalimanında Acil Durum Tatbikatı Gerçekleşti

ADIYAMAN Havalimanında uçak kazası tatbikatı yapıldı.

Adıyaman Havalimanı Müdürlüğü tarafından 'Acil Durum Planı' kapsamında 'Ateşli Yangın Tatbikatı' düzenlendi,. Senaryo gereği yolcu uçağının havalimanına iniş yaptığı sırada pist yakınlarına düşerek alev aldı. Uçağın düşmesinin ardından havalimanına sayıda itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale edilirken, kurtarma ekipleri ise yolcu konumunda olan yaralıları sedyeler ile uçak dışına çıkardı. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar daha sonra hastanelere sevk edildi. Yaklaşık 1 saat süren ve başarıyla sonuçlanan tatbikatın ekiplerin olası duruma karşın teyakkuz halinde olmaları için yapılmaya devam edileceği bildirildi.

Haber: Mahir ALAN-Kamera -ADIYAMAN-DHA)