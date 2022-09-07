İki otomobil çarpıştı 5 kişi yaralandı Güncel Haberler Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Muhittin Yıldırım (60) idaresindeki 16 JNG 24 plakalı otomobil, Kahta - Akıncılar kara yolu Gülahmet köyü yol ayırımında, Mehmet Celal Uçar (40) yönetimindeki 27 AEZ 592 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ve araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen sağlık ekipleri, yaralıları Kahta ve Göçeri Devlet hastanelerine kaldırdı. Güncel Kaynak: AA / İsmail Kaya Muhittin Yıldırım Akıncılar Adıyaman Güncel Haberler

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