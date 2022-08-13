Adıyaman gündem haberleri... ÇELİKHAN'DA MİNİBÜS DEVRİLDİ 14 YARALI Adıyaman gündem haberi... ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde, şarampole devrilen minibüsteki 14 kişi yaralandı. ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde, şarampole devrilen minibüsteki 14 kişi yaralandı. Kaza, gece geç saatlerde Çelikhan- Adıyaman karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Malatya'dan dönen Sertaç Dağabakan yönetimindeki 06 BYG 011 plakalı minibüsün, Doğanlı Köyü yakınlarında bilinmeyen nedenle knotrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada; sürücü ile minibüste bulunan Azize D., Aygül D., Nurgül D., Gülcan D., Hasan G., Şeyma G., İbrahim Halil G., Abdulhakim G., Hilal G., Tuğba G., Fatime G., Neval G. ve Zeliha G. yaralandı. Yaralılar, kaza ihbarıyla bölgeye gelen ambulanslarla Çelikhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisine başlanan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Demirören Haber Ajansı / Güncel Adıyaman Malatya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Adıyaman gündem haberleri... ÇELİKHAN'DA MİNİBÜS DEVRİLDİ 14 YARALI - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.