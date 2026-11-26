Adıyaman Gerger'de sonbahar renkleri ve sisli dağ manzaraları görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Adıyaman'ın Gerger ilçesinde sonbahar renklerine bürünen dağlar ve vadiler, sabah saatlerinde etkili olan sisle birlikte görüntülendi. Fırat Nehri ve Gerger kanyonlarının da yer aldığı manzaralar, ilçenin doğal güzelliklerini gözler önüne serdi.
Adıyaman'ın Gerger ilçesinde sonbaharla birlikte dağlar ve vadilerde oluşan manzaralar görüntülendi.
İlçede özellikle sabah saatlerinde dağların arasını kaplayan sis, bölgeye farklı bir görünüm kazandırdı.
Sonbaharla birlikte ağaçların yapraklarında sarı ve kahverengi tonlar hakim olurken, sisle kaplanan dağlar ve vadiler mevsimin güzelliğini yansıttı.
Fırat Nehri ve Gerger kanyonlarının da yer aldığı görüntülerde, ilçenin doğal güzellikleri dikkati çekti.
Kaynak: AA