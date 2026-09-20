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Adıyaman Gerger'de Muhammed Mustafa T., husumetlisini tabancayla ağır yaraladı

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Adıyaman Gerger'de Muhammed Mustafa T., husumetlisini tabancayla ağır yaraladı
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Adıyaman'ın Gerger ilçesinde Muhammed Mustafa T., husumetlisi Mustafa Y.'yi gece Kütüklü köyünde tabancayla ağır yaraladı. Yaralı Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; durumu ağır, şüpheli gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN'ın Gerger ilçesinde Muhammed Mustafa T., husumetlisi Mustafa Y.'yi tabancayla vurarak ağır yaraladı.

Olay, gece saatlerinde, Kütüklü köyünde meydana geldi. İddiaya göre; Muhammed Mustafa T., husumetlisi Mustafa Y. ile karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Muhammed Mustafa T., çıkardığı tabanca ile Mustafa Y.'ye ateş etti. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki müdahalenin ardından yaralı, sağlık ekipleri tarafından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Mustafa Y.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi. Şüpheli Muhammed Mustafa T.'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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