Adıyaman'dan kutsal topraklara giden ilk hacı kafilesi kente döndü
Kutsal topraklarda hac vazifelerini yerine getiren 345 kişilik ilk hacı kafilesi Cidde'den Adıyaman'a geldi. Hacılar, Adıyaman Havalimanı'nda İl Müftülüğü personeli ve yakınları tarafından karşılandı. Yakınları ve sevdikleriyle hasret gideren hacıların buluşmasında duygu dolu anlar yaşandı.
Adıyaman'dan kutsal topraklara giden ilk hacı kafilesi kente döndü.
Kutsal topraklarda hac vazifelerini yerine getiren 345 kişilik ilk hacı kafilesi Cidde'den Adıyaman'a geldi.
Hacılar, Adıyaman Havalimanı'nda İl Müftülüğü personeli ve yakınları tarafından karşılandı.
Yakınları ve sevdikleriyle hasret gideren hacıların buluşmasında duygu dolu anlar yaşandı.