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Tek öğrencili sınıfta uyum heyecanı

Tek öğrencili sınıfta uyum heyecanı
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Adıyaman Ormaniçi İlkokulu, bu yıl tek öğrencisi Meryem Sever ile uyum haftasına başladı. Köy okulunda öğrenci sayısı 7'ye yükseldi; baba Sever, devletin okulu açmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Adıyaman Ormaniçi İlkokulu, 1. sınıfa kayıt yaptıran tek öğrencisiyle uyum haftası eğitimlerine başladı.

Türkiye genelinde başlayan Uyum Haftası kapsamında Adıyaman'daki okullar da yeni öğrencileriyle buluştu.

Adıyaman merkeze bağlı Ormaniçi Köyü'ndeki ilkokula ise bu yıl 1 öğrenci kayıt yaptırdı.

50 haneli, 220 nüfuslu köyün okulunda, tek öğretmen görev yapıyor. Birleştirilmiş sınıflarda eğitim gören 6 öğrencisi bulunan okul, birinci sınıfa bu yıl kaydolan Meryem Sever ile öğrenci sayısını 7'ye yükseltti.

Öğrenci Meryem Sever, babası Ramazan Sever ile okula gelerek, Uyum Haftası kapsamında öğretmen Celal Demirkol ile tanıştı.

Öğretmen Demirkol, yaptığı açıklamada, küçük bir köy okulunda görev yaptığını hatırlatarak, "Öğrencilerimiz birleştirilmiş sınıfta eğitim görüyor. Bu yıl okulumuza sadece bir öğrenci kayıt yaptırdı. Bizim birleştirilmiş sınıfımızda 6 öğrencimiz vardı, bu yılki Meryem Sever ile okuldaki öğrenci sayımız 7'ye yükseldi." dedi.

Baba Ramazan Sever ise kızını okula getirdiğini ve kızının hayatında yeni bir sayfanın açıldığını belirterek, tek öğrenci bile olsa devletin okulları açmasından dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Öğrenci Meryem Sever de heyecanlı ve mutlu olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA
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