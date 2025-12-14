Adıyaman'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çevre yolunda M.T.K. yönetimindeki 02 DA 533 plakalı otomobil, H.Ö. idaresindeki 27 AEG 716 plakalı hafif ticari araç ile H.T'nin kullandığı 02 ABA 973 plakalı otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Burak Özmercan - Güncel