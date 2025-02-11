Adıyaman'da Yolcu Otobüsü ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: Sürücü Yaralı
Adıyaman'da meydana gelen kazada, yolcu otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman'da yolcu otobüsüyle çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Z.D. idaresindeki 02 BF 671 plakalı şehir içi yolcu otobüsü, Yavuzselim Mahallesi'nde F.A. yönetimindeki 02 ACG 163 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü F.A, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.