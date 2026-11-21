Adıyaman'da yoğun sis etkili oldu, görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Adıyaman'da etkili olan yoğun sis nedeniyle kent genelinde görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. İndere TOKİ'ler ile çevre güzergahlarda sürücüler farlarını yakıp hızlarını düşürerek ilerledi; ulaşımda aksamalar ve yoğunluk yaşandı.
ADIYAMAN'da etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düşünce, trafikte sürücüler zor anlar yaşadı.
Adıyaman'da sis etkili oldu. Yoğun sis nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. İndere TOKİ'ler ile çevre güzergahlarda seyreden sürücüler, farlarını yakarak ve hızlarını düşürerek kontrollü şekilde ilerledi. Kent genelinde de zaman zaman görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle ulaşımda aksamalar ve yoğunluk yaşandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı