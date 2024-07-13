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Adıyaman'da Yalnız Yaşayan Kişi Konteynerinde Ölü Bulundu

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Adıyaman'da yaşayan Hasan Yaşar (35), yalnız yaşadığı konteynerde ölü bulundu. Yakınları, haber alamayınca konteyner kente gitti ve Yaşar'ı hareketsiz bir şekilde yerde buldu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Yaşar'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Cenaze, otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi.

Adıyaman'da bir kişi yalnız yaşadığı konteynerde ölü bulundu.

Hasan Yaşar'dan (35) haber alamayan yakınları, yaşadığı K12 konteyner kente gitti.

Konteynerden içeri giren yakınları, Yaşar'ı yerde hareketsiz buldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Yaşar'ın cenazesi, otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Hasan Yaşar Adıyaman Otopsi Yaşam Güncel Haberler

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