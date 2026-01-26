Haberler

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalanarak emniyete götürüldü. Operasyonda 924 kubar esrar, bir miktar sentetik uyuşturucu ve 29 bin 500 lira ele geçirildi.

Kahta İlçe Emniyet Amirliği ile jandarma ekipleri ilçede uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı.

Ekiplerce belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 924 kubar esrar, bir miktar sentetik uyuşturucu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 29 bin 500 lira ele geçirdi.

Gözaltına alınan 7 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / İsmail Kaya - Güncel
