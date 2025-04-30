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Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Zanlı Tutuklandı

Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Zanlı Tutuklandı
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Adıyaman'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi tutuklandı. Yapılan operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddelerin yanı sıra silah ve mühimmat da ele geçirildi.

Adıyaman'da, 21-27 Nisan 2025 tarihlerinde yürütülen uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen uyuşturucu operasyonlarında 79,12 gram sentetik uyuşturucu, 31,72 gram metamfetamin, bin 912 sentetik hap, yaklaşık 1 gram kokain, 2 tabanca ve 20 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı tutuklandı. Çalışmalar kapsamında 45 şüpheli hakkında ise işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Ali Gazel - Güncel
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