Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, otobüste yapılan aramada su arıtma cihazı içerisine gizlenmiş 3 kilogram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli tutuklandı.
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu getireleceği bilgisi aldı.
Ekiplerce yapılan çalışmada, plakası açıklanmayan otobüste yapılan aramada su arıtma cihazı içerisine gizlenmiş vaziyette 3 kilogram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.K. sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel