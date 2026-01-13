Haberler

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, otobüste yapılan aramada su arıtma cihazı içerisine gizlenmiş 3 kilogram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli tutuklandı.

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu getireleceği bilgisi aldı.

Ekiplerce yapılan çalışmada, plakası açıklanmayan otobüste yapılan aramada su arıtma cihazı içerisine gizlenmiş vaziyette 3 kilogram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.K. sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu

Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Selen Görgüzel'in ifadesi ortaya çıktı: Emel Müftüoğlu benim üzerimden para kazanmış olabilir

İşte Emel'in başını yakan ünlü isim: Üzerimden para kazandı
Fenerbahçe anlaşmayı sağladı! Galatasaray'ın elinden kaptılar

Fenerbahçe anlaşma sağladı! Galatasaray'ın elinden kaptılar
Esra'yı boğarak öldüren annesi ve sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı

Esra'yı boğarak öldüren annesi ve sevgilisinden ilk sözler
Yeni takımları belli oldu! Fenerbahçe'de iki ayrılık birden

Yeni takımları belli oldu! Fenerbahçe'de iki ayrılık birden
Selen Görgüzel'in ifadesi ortaya çıktı: Emel Müftüoğlu benim üzerimden para kazanmış olabilir

İşte Emel'in başını yakan ünlü isim: Üzerimden para kazandı
YouTube milyarderi MrBeast'ten ilginç sözler: Param yok, borçla yaşıyorum

YouTube milyarderinden fakir edebiyatı
Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi

Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi