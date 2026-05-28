Adıyaman'da Otomobil Devrildi: 2 Yaralı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, İ.U. (32) yönetimindeki 63 DEH 371 plakalı otomobil, Gölbaşı-Kahramanmaraş yolu Çatalağaç köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü İ.U. ve yolcu G.K. (23) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Emin Tezerdi