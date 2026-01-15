Haberler

Adıyaman'da iki aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Adıyaman-Besni yol ayrımında hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

M.Y. idaresindeki 02 AGB 988 plakalı hafif ticari araç, Adıyaman- Besni yol ayrımında S.E. yönetimindeki 02 AFV 453 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Besni ve Gölbaşı devlet hastanelerine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Burak Özmercan - Güncel
