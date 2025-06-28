Adıyaman'da Trafik Kazası: 4 Ölü, 1 Yaralı

Adıyaman'da Trafik Kazası: 4 Ölü, 1 Yaralı
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Adıyaman'ın Samsat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ve otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Erdoğan idaresindeki 02 ABP 972 plakalı hafif ticari araç, Samsat-Adıyaman kara yolunun 15. kilometresinde Mehmet Engin Büyükfırat yönetimindeki 02 ADR 588 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücülerden Büyükfırat ile otomobildeki Hayriye Ata, Ayten Ata ve Kadriye Aktoprak hayatını kaybetti, diğer aracın sürücüsü yaralandı.

Mehmet Erdoğan, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / İsmail Kaya - Güncel
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