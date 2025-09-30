Haberler

Otomobil yolcu otobüsüyle çarpıştı! Aynı aileden 4 kişi feci şekilde can verdi

Güncelleme:
Adıyaman-Kahta karayolunda bir şehirlerarası yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada, otomobildeki aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti.

Selahattin S. idaresindeki 21 AGJ 372 plakalı yolcu otobüsü, Adıyaman- Kahta karayolunun 5. kilometresinde karşı yönden gelen Yakup Gültekin idaresindeki 44 DL 319 plakalı otomobille çarpıştı.

AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada, otomobil sürücüsü ile Esmanur, Belinay ve Muaz Gültekin hayatını kaybetti.

YOL TRAFİĞE KAPANDI

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
