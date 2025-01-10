Adıyaman'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde, hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
M.K. idaresindeki 07 ASP 731 plakalı hafif ticari araç, Adıyaman-Besni kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerince Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.