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Adıyaman'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde, hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

M.K. idaresindeki 07 ASP 731 plakalı hafif ticari araç, Adıyaman-Besni kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerince Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Burak Özmercan - Güncel
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