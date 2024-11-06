Adıyaman'da Trafik Denetimi Yapıldı
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde emniyet kemeri, evrak kontrolleri ve motosiklet sürücülerinin kask durumları kontrol edildi.
Adıyaman'da polis ekiplerince trafik denetimi gerçekleştirildi.
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde denetimler yapılıyor.
Kent merkezindeki çeşitli noktalarında denetimlerde emniyet kemeri, evrak kontrolleri ve motosiklet sürücülerinde ise kask denetimleri gerçekleştirildi.
Ekipler, eksik evrakları bulunan kişileri uyardı.