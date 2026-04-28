Adıyaman'da ters dönen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde takla atıp ters dönen otomobilin sürücüsü M.D., ağır yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Üçgöz köyü yakınlarında meydana geldi. M.D.'nin kontrolünü yitirdiği 02 FF 130 plakalı otomobil, takla attı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. M.D. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. M.D.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı