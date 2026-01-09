Adıyaman'ın 3 ilçesinde taşımalı eğitime bugün ara verildi

Adıyaman'ın Çelikhan, Gerger ve Sincik ilçelerinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan kar yağışının ardından buzlanma ve don gibi olumsuz hava koşulları etkisini sürdürüyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Çelikhan, Gerger ve Sincik ilçelerinde taşımalı eğitime bugün ara verildi.