Adıyaman'ın 3 ilçesinde taşımalı eğitime bugün ara verildi

Güncelleme:
Adıyaman'ın Çelikhan, Gerger ve Sincik ilçelerinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün taşımalı eğitime ara verildi.

Adıyaman'ın Çelikhan, Gerger ve Sincik ilçelerinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan kar yağışının ardından buzlanma ve don gibi olumsuz hava koşulları etkisini sürdürüyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Çelikhan, Gerger ve Sincik ilçelerinde taşımalı eğitime bugün ara verildi.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
