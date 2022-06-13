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Tarım aracının devrilmesi sonucu bir çocuk öldü, 6 kişi yaralandı

AA - Orhan Pehlül - Güncel
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Tarım aracının devrilmesi sonucu bir çocuk öldü, 6 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde "patpat" diye tabir edilen tarım aracının şarampole devrilmesi sonucu bir çocuk öldü, 6 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde "patpat" diye tabir edilen tarım aracının şarampole devrilmesi sonucu bir çocuk öldü, 6 kişi yaralandı.

İbrahim Sevgi idaresindeki tarım aracı, ilçe merkezinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan 6 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Çelikhan Devlet Hastanesine kaldırılan Sümeyra Sevgi (3), kurtarılamadı.

Diğer yaralılar ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma ile Malatya Eğitim ve Araştırma hastanelerine sevk edildi.

AA / Orhan Pehlül - Güncel

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