Tarım aracının devrilmesi sonucu bir çocuk öldü, 6 kişi yaralandı Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde "patpat" diye tabir edilen tarım aracının şarampole devrilmesi sonucu bir çocuk öldü, 6 kişi yaralandı. Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde "patpat" diye tabir edilen tarım aracının şarampole devrilmesi sonucu bir çocuk öldü, 6 kişi yaralandı. İbrahim Sevgi idaresindeki tarım aracı, ilçe merkezinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan 6 kişi yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Çelikhan Devlet Hastanesine kaldırılan Sümeyra Sevgi (3), kurtarılamadı. Diğer yaralılar ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma ile Malatya Eğitim ve Araştırma hastanelerine sevk edildi. AA / Orhan Pehlül - Güncel Güncel Haberler

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