Tarım aracının devrilmesi sonucu bir çocuk öldü, 6 kişi yaralandı
AA - Orhan Pehlül - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde "patpat" diye tabir edilen tarım aracının şarampole devrilmesi sonucu bir çocuk öldü, 6 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde "patpat" diye tabir edilen tarım aracının şarampole devrilmesi sonucu bir çocuk öldü, 6 kişi yaralandı.
İbrahim Sevgi idaresindeki tarım aracı, ilçe merkezinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan 6 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Çelikhan Devlet Hastanesine kaldırılan Sümeyra Sevgi (3), kurtarılamadı.
Diğer yaralılar ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma ile Malatya Eğitim ve Araştırma hastanelerine sevk edildi.
AA / Orhan Pehlül - Güncel