Adıyaman'da devrilen SUV tipi araçtaki 4 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir SUV aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde SUV tipi aracın şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

T.M. idaresindeki 01 NB 590 plakalı SUV tipi araç, Adıyaman-Gölbaşı kara yolu Burunçayır köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan A.M, B.D. ve N.D. yaralandı.

İhbarla bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Besni ve Gölbaşı Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Burak Özmercan - Güncel
