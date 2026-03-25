Adıyaman'da durdurulan otomobilde ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Adıyaman'da Emniyet ekipleri, durumundan şüphelendiği bir aracı durdurarak ruhsatsız tabanca ve mermiler ele geçirdi. Şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Esentepe Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği plakası açıklanmayan otomobili durdurdu.
Ekipler yaptıkları aramada ruhsatsız tabancayla 4 mermi ele geçirdi.
Şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Orhan Pehlül