Adıyaman'da Silahlı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında İbrahim Ay, sırtından vurularak ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Turgut Özal Mahallesi'nde iki aile arasında çıkan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada ismi öğrenilemeyen bir kişi yanında bulundurduğu tabancayla İbrahim Ay'a (29) ateş ederek ağır yaraladı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ay, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri olayın şüphelisini gözaltına aldı.