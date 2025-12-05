Haberler

Adıyaman'da silahlı kavga: 2'si ağır 5 yaralı

Güncelleme:
Kahta ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Girne Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli olan iki grup karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Emin K.(68), Regaip A. (27), Sadır G., (32), Mustafa A., (34) ve Remzi A., (51) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Mustafa A. ile Remzi A.'nın durumlarının ağır olduğu ve tedavisinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

