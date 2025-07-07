Adıyaman'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı
Adıyaman'da Fatih Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Adıyaman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Fatih Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada ismi öğrenilemeyen bir kişi yanında bulundurduğu tabancayla Y.Ö.K. ve B.A.Y'yi yaraladı.
Yaralılar ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.