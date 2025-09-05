Adıyaman'da Silah Operasyonu: Bir Kişi Yakalandı
Adıyaman'ın Samsat ilçesinde düzenlenen silah operasyonunda bir kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda 2 tabanca, 3 av tüfeği ve 284 mermi ele geçirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ilçede ruhsatsız silah satıldığı bilgisine ulaştı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 2 tabanca, 3 av tüfeği ve 284 mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere karakola götürüldü.
Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel