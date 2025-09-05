Haberler

Adıyaman'da Silah Operasyonu: Bir Kişi Yakalandı

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde düzenlenen silah operasyonunda bir kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda 2 tabanca, 3 av tüfeği ve 284 mermi ele geçirildi.

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde düzenlenen silah operasyonunda bir kişi yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ilçede ruhsatsız silah satıldığı bilgisine ulaştı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 2 tabanca, 3 av tüfeği ve 284 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
