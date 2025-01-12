Adıyaman'da Seyir Halindeki Traktörden Düşen Kişi Hayatını Kaybetti
Adıyaman'ın Besni ilçesinde seyir halindeki traktörden düşen Mustafa Akça hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, Akça'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Akça'nın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırılırken, kazanın ardından yakınları büyük üzüntü yaşadı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde seyir halindeki traktörden düşen kişi hayatını kaybetti.
A.D.A. idaresindeki 45 AAT 013 plakalı traktörde bulunan Mustafa Akça, araçtan düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi.
Hayatını kaybettiği belirlenen Akça'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Akça'nın kaza yerine gelen yakınları, gözyaşlarına hakim olamadı.