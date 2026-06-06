Adıyaman'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Araçta hasar oluştu.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
V.K. idaresindeki 46 AFF 762 plakalı otomobilden, Mimar Sinan Mahallesinde seyir halindeyken dumanlar yükseldi.
Otomobilini yolun kenarına çeken sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle otomobilde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Emin Tezerdi