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Kahta'da çaya giren genç boğuldu

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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde serinlemek amacıyla çaya giren 25 yaşındaki genç boğuldu.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde serinlemek amacıyla çaya giren 25 yaşındaki genç boğuldu.

İlçe sınırlarında bulunan tarihi Cendere Köprüsü'nün altından geçen çaya arkadaşlarıyla giren Halil Doğan (25), bir süre sonra gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polislerin yaklaşık iki saat süren arama çalışmasının ardından Doğan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Doğan'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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