Adıyaman'da saman balyalarının bulunduğu alanda yangın çıktı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde saman balyalarının istiflendiği alanda çıkan yangın ekiplerce söndürüldü. Kurugeçit Mahallesi'nde saman balyalarının istiflendiği alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle sürede söndürülen yangında çok sayıda saman balyası zarar gördü.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde saman balyalarının istiflendiği alanda çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.
Kurugeçit Mahallesi'nde saman balyalarının istiflendiği alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle sürede söndürülen yangında çok sayıda saman balyası zarar gördü.