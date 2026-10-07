Adıyaman'da sağanak Çevre Yolu'nda çökmeye ve araç hasarına yol açtı

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Adıyaman'da etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Dün akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan sağanağın aniden etkisini artırması sonucu cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yer yer çökmelerin oluştuğu Çevre Yolu'nda ise araçların hasar gördüğü görüldü.

Ayrıca bazı ev ve iş yerlerinde ise su baskınının oluştuğu öğrenildi.

Kaynak: AA