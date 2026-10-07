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Adıyaman'da sağanak Çevre Yolu'nda çökmeye ve araç hasarına yol açtı

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Adıyaman'da sağanak Çevre Yolu'nda çökmeye ve araç hasarına yol açtı
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Adıyaman'da dün akşam etkili olmaya başlayan sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu. Çevre Yolu'nda yer yer çökmeler meydana gelirken araçlar hasar gördü; bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Adıyaman'da etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Dün akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan sağanağın aniden etkisini artırması sonucu cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yer yer çökmelerin oluştuğu Çevre Yolu'nda ise araçların hasar gördüğü görüldü.

Ayrıca bazı ev ve iş yerlerinde ise su baskınının oluştuğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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